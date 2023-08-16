كم تنفق أوكرانيا على العسكريين؟

أفادت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن ثلث الميزانية الأوكرانية يخصص لدفع رواتب وإعالة الأفراد العسكريين.

وأشارت إلى أن نفقات الميزانية الأوكرانية بلغت قرابة 44.4 مليار دولار في النصف الأول من 2023، خصص منها 14 مليار دولار للعسكريين.

وجاء في بيان نشرته الوزراة الأوكرانية على موقعها: "في الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري، بلغ إجمالي نفقات الميزانية الحكومية 1640.1 مليار غريفنا (44.4 مليار دولار)، في يوليو وحده بلغ الإنفاق 231.8 مليار هريفنيا (6.2 مليار دولار). بحسب هيكل النفقات يتم توجيه أكثر من 669.9 مليار هريفنيا (13.1 مليار دولار) للرواتب ومستحقاتها، على وجه الخصوص يتم تخصيص 518.8 مليار هريفنيا (14 مليار دولار) لإعالة الأفراد العسكريين".

وأشارت الوزارة إلى أن النفقات تشمل بنودا مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي للسكان الأوكرانيين وخدمة الدين العام.

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وفي وقت سابق، قالت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني، روكسولانا بيدلاسا، إن أوكرانيا زادت الإنفاق العسكري منذ بداية العام، حيث يتم توجيه نحو نصف ميزانية الدولة في العام 2023 للدفاع.

واعتمد البرلمان الأوكراني ميزانية البلاد لعام 2023 بعجز قدره 1.296 تريليون هريفنيا (35.1 مليار دولار). وأشار رئيس الوزراء دينيس شميهال إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 ينص على إيرادات عند مستوى 1.28 تريليون هريفنيا (حوالي 34.6 مليار دولار) ونفقات عند 2.57 تريليون هريفنيا (حوالي 69.6 مليار دولار).

ويقدر عجز الموازنة الأوكرانية بشكل شهري بقيمة 3 مليارات دولار، وتعتزم كييف تغطيته بواسطة قروض خارجية.

المصدر: برايم