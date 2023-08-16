مصر تستقبل معدات ضخمة قادمة من تركيا لإنشاء مشروع كبير (صور)

استقبل ميناء الأدبية بمحافظة السويس شرق مصر سفينتي المثقلات إم آي سي كيه "MICK" وكونغ كيو سونغ "KONG QUE SONG"، على متنهما 121 طردا للمجمع الجديد الذي ينفذ في السويس.

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ويعدّ مجمع التفحيم وإنتاج السولار في السويس أحد المشروعات الضخمة لقطاع تكرير النفط في مصر، والهادفة إلى تأمين الطلب المحلي على المشتقات النفطية، وخفض فاتورة الاستيراد.

ويهدف مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار – الديزل- في السويس، البالغ 1.77 مليار دولار، إلى زيادة الطاقات الإنتاجية من المشتقات النفطية عالية القيمة بمواصفات عالمية وخاصة البوتاجاز (غاز النفط المسال) والسولار (الديزل).

ويعد المشروع أحد المشروعات الإستراتيجية لقطاع تكرير النفط في مصر، والتي تشمل إصلاحات تتعلق بالنواحي الإنتاجية وإضافة توسعات جديدة بالمصافي وتطوير منظومة السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة للوصول إلى أعلى درجات الأمان في التشغيل وتحقيق التوافق البيئي للمشروعات.

وأعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء 16 أغسطس (2023)، استقبال ميناء الأدبية سفينة المثقلات إم آي سي كيه (MICK) التي ترفع علم أنتيجو، القادمة من إسبانيا لتفريغ 72 طردا.

وتشمل الشحنة برج التقطير الرئيس لوحدة التفحيم بقطر 4.4 أمتار وارتفاع 60 مترا، ويبلغ وزنه 229 طنا، وبرج تبريد قطر 5 أمتار بارتفاع 30 مترا، ويبلغ وزنه 90 طنا، ومستلزماتهما، ضمن أبراج الوحدة 12 لمجمع التفحيم وإنتاج السولار في السويس.

جاءت الشحنة بعد انتهاء شركة إديسا (IDESA) الإسبانية من أعمال التصنيع والشحن لصالح شركة السويس لتصنيع البترول استكمالًا لتنفيذ مشروع مجمع التفحيم الجديد لشركتي قطاع النفط المصري (إنبي وبتروجت)

كما استقبل ميناء الأدبية سفينة المثقلات كونغ كيو سونغ (KONG QUE SONG) القادمة من تركيا؛ لتفريغ 49 طردًا تشمل 354 طن هياكل معدنية ومهيئات لصالح شركة السويس لتصنيع البترول.

وتهدف المهيئات لمعالجة وإنتاج البوتاجاز (غاز النفط المسال) بمواصفات عالمية باستعمال أحدث التقنيات لاستخراج طاقة إنتاجية 210 طن يوميًا؛ لتوفير بعض طلبات السوق المحلية والحدّ من الاستيراد.

ورفعت إدارة الميناء درجة الاستعداد لاستقبال الطردين، مع تهيئة وترتيب مسارات السير من الرصيف وحتى الخروج الآمن للطردين من الميناء، بالتنسيق مع شركة النقل (نوسكو)، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لخروج الطرود من الميناء، متجهةً إلى شركة السويس لتصنيع البترول.

ووضع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في أكتوبر2021 حجر الأساس لمشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول.

ويتيح المشروع إنتاج السولار وفقا للمواصفات الأوروبية "يورو 5" Euro 5 للحدّ من الاستيراد وتوفير وقود عالي الجودة يتناسب مع محركات السيارات الحديثة.

كما يعد المجمع نموذجا لتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال المازوت وتحويله إلى منتجات نفطية عالية القيمة لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي.

المصدر: RT