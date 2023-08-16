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انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وجاء الانخفاض على الرغم من توقعات بتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.49% إلى 80.59 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.44% إلى 84.52 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

كذلك تترقب الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لقراءة إشارات حول مستقبل الفائدة.

المصدر: RT + بلومبرغ

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