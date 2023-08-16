انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وجاء الانخفاض على الرغم من توقعات بتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.49% إلى 80.59 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.44% إلى 84.52 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

كذلك تترقب الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لقراءة إشارات حول مستقبل الفائدة.

المصدر: RT + بلومبرغ