تعليق تداول أسهم عدد من الشركات السعودية بسبب مخالفات في القوائم المالية

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، تعليق تداول أسهم عدد من الشركات المدرجة نظرا لعدم التزامها، بإعلان القوائم المالية، والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وذكرت "تداول السعودية" أن "تعليق تداول أسهم عدد من الشركات المدرجة تم نظرا لعدم التزام الشركات، بإعلان القوائم المالية المنتهية في 30-06-2023 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية".

وقالت "تداول السعودية" عبر موقعها الرسمي، إن الشركات المدرجة هي: "شركة المصافي العربية السعودية، شركة البحر الأحمر العالمية، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة الخليج للتدريب والتعليم، الشركة السعودية للأسماك".

واتخذت "تداول السعودية" عددا من الإجراءات ضد الشركات المذكورة، لتمس "تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الثلاثاء 15-08-2023، كما يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداء من يوم الأربعاء 16-08-2023، وتلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الثلاثاء 12-09-2023".

وأوضحت أنه "في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها، سيتم إعادة تعليق تداول الأسهم ابتداء من يوم الأربعاء 13-09-2023، حتى إعلانها عن القوائم المالية".

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المصدر: صحيفة "عاجل"