كيف تستغل مصر أحدث مشروع في البلاد لجلب الأموال (صورة)

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر حالة ما بين السخرية والإشادة من قبل رواد السوشيال ميديا، حول الإعلانات المطبوعة على أعمدة مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد البعض بفكرة استغلال أعمدة المونوريل في الدعاية وجلب الأموال بدلا من تركها، فيما اعتبر البعض أن الإعلانات بدائية ولا تختلف كثيرا عن الإعلانات العادية.

وقال شاهد إن الإعلان عبارة عن: "إعلان مطبوع علي بلوتر، مش ملزوق على الحيط ملزوق على شاسيه معدن يبعد عن العمود حوالي 60 سم".

وكانت إحدى الشركات الأردنية المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان قد فازت بحقوق الامتيازات الإعلانية لأعمدة مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات.

وتنافست الشركة مع عدد من الشركات المحلية والعالمية في المناقصة التي طرحتها وزارة النقل مؤخرا، ونتيجة لتقديمها عروضا تعتبر الأفضل وسط عروض الشركات الأخري تمكنت من الحصول على حقوق الدعاية والإعلان لقطار المونوريل.

وحسب البرتوكول الموقع بين وزارة النقل والشركة الأردنية، تكون الشركة هي المسؤولة عن كافة التعاقدات الإعلانية للشركات الراغبة في عرض إعلاناتها على أعمدة قطار، على أن يتم إضافة نسبة زيادة تطبق سنويا.

وتعكف الشركة حاليا على اختيار طبيعة وأشكال الإعلانات والتصميمات المخصصة التي سيتم تطبيقها خلال فترة عمل الشركة في الأعوام المقبلة حسب العقد المبرم مع وزارة النقل، وذلك في حضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات المصري.

المصدر: RT