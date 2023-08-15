المركزي الروسي يلمح إلى المزيد من رفع الفائدة لدعم الروبل

ألمح البنك المركزي الروسي إلى استعداده إلى المزيد من رفع سعر الفائدة الرئيسي لدعم الروبل، مشددا على أن المستوى الحالي لسعر الفائدة البالغ 12% يتوافق مع زيادة الضغط التضخمي.

وقالت الخدمة الصحفية للمنظم الروسي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عقب قرار رفع الفائدة، إنه في حال زيادة مخاطر التضخم فمن الممكن إجراء زيادة إضافية في سعر الفائدة.

وأضافت، أن المركزي الروسي سيتخذ المزيد من القرارات بشأن سعر الفائدة بناء على ديناميكية التضخم وعملية إعادة الهيكلة الاقتصادية، فضلا عن المخاطر الناجمة عن الظروف الداخلية والخارجية.

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وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي الروسي، في اجتماع مجلس إدارته، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5% إلى 12% سنويا.

وجاء القرار مفاجئا للأسواق، حيث توقع المحللون، الذين استطلعت آراءهم وكالة "نوفوستي" رفع المؤشر بواقع 1.5% - 2%.

المصدر: RT