الروبل يقلص خسائره بانتظار قرار المركزي الروسي

قلصت العملة الروسية من خسائرها في تعاملات أمس بعد إعلان البنك المركزي الروسي عقد اجتماع طارئ لدعم الروبل في ظل تراجعه أمام العملات الرئيسية.

وفي التعاملات الصباحية يوم أمس الاثنين اقترب الدولار في بورصة موسكو من مستوى 103 روبلات، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، لكن بعد إعلان المركزي الروسي قلصت العملة الروسية خسائرها، حيث تم تداول الدولار عند 97 روبلا.

واليوم بحلول الساعة 09:14 بتوقيت موسكو، تم تداول الدولار عند 96.33 روبل، واليورو عند 105.12 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

إقرأ المزيد

وبعد تراجع العملة الروسية أمس، أعلن البنك المركزي الروسي عقد اجتماع طارئ لمجلس إداراته اليوم الثلاثاء لبحث السياسة النقدية، وتحديدا رفع سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات أن يرفع المركزي سعر الفائدة بشكل ملحوظ لدعم الروبل.

ومن المقرر أن يعلن بنك روسيا (المركزي الروسي) بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو قراره حول سعر الفائدة، وسط حالة من الترقب في الأسواق.

المصدر: RT