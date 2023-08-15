مكارثي يطرح تمويلا حكوميا قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة

ذكر موقع "أكسيوس" أن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، طرح إجراء تمويل حكومي قصير الأجل محتمل خلال مؤتمر جمهوري في مجلس النواب لتجنب إغلاق الحكومة.

وأفاد الموقع الأمريكي بأن هذه الخطوة تسلط الضوء على المسار الصعب الذي انقسم الكونغرس في وجوهه في محاولة تمويل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر.

وقالت مصادر إن مكارثي أكد أن أي قرار يمول الحكومة لفترة محدودة لتفادي الإغلاق، لن يتجاوز أوائل ديسمبر، وشدد على أنه لا مصلحة له في دفع العملية حتى عطلة عيد الميلاد.

وأقر مجلس النواب واحدا فقط من بين عشرات مشاريع قوانين التخصيصات حتى الآن، وأمامه 17 يوما بدءا من تاريخ عودتهم من العطلة في 5 سبتمبر والموعد النهائي للتمويل الحكومي. وأمام مجلس الشيوخ، الذي يعود في أسبوع 12 سبتمبر، لديه 12 يوما فقط.

وقال مكارثي إنه يريد مواصلة تمرير مشاريع قوانين التخصيصات في سبتمبر، لكن هناك خلافا بين القيادة الجمهورية في مجلس النواب حول مشروع قانون التخصيصات الذي يجب تناوله أولا، وفقا لما قاله أحد كبار المشرعين في الحزب الجمهوري.

ويضغط بعض الأعضاء من أجل طرح مشروع قانون مخصصات وزارة الأمن الداخلي قبل مشروع قانون الزراعة الذي كان من المقرر التصويت عليه الشهر الماضي لكنه سحب بسبب معارضة المحافظين والمعتدلين.

هذا واتهم النائب المعتدل توني غونزاليس (جمهوري من تكساس) الرئيس جو بايدن ومكارثي بأنهما "يريدان إغلاق الحكومة".

المصدر: axios