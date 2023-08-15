العلامة التجارية الروسية "Putin Team" تخطط لفتح متاجر لها في الصين والهند والإمارات

أفاد مؤسس شركة "Putin Team" الروسية لصناعة الملابس، دميتري شيشكين، بأن شركته تخطط لبدء التوسع دوليا وفتح متاجر في الصين والهند والإمارات بحلول نهاية عام 2024.

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وقال شيشكين في منتدى "الجيش-2023" المنعقد في مدينة كوبينكا بضواحي موسكو: "خلال أقل من عامين قمنا بفتح أكثر من 20 متجرا لشركة "Putin Team" في مختلف المناطق الروسية من كالينينغراد إلى فلاديفوستوك. وبحلول عام 2024 سنفتتح 33 متجرا جديدا في المدن الروسية الكبيرة. والخطوة المقبلة في نهاية عام 2024 هي فتح متاجر لنا في الصين والهند والإمارات. تصبح علامتنا التجارية دولية. في المستقبل نخطط لدخول أسواق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط".

وأضاف أن ممثلي الدول الأجنبية يهتمون كثيرا بمنتجات الشركة، موضحا: "في كثير من الأحيان نسجل أعلى اهتمام وطلبات لمنتجات "Putin Team" بين الدول الأجنبية الشريكة الصديقة لروسيا. نبيع منتجاتنا بما في ذلك عبر الإنترنت وأحيانا يشتري ممثلو الدول الأجنبية منتجاتنا أكثر من الروس. لهذه العلامة التجارية اسم لامع، ويعد الرئيس الروسي واحدا من أشهر قادة العالم في آسيا والشرق الأوسط. نحن متأكدون من أن الطلب على المنتجات سيكون مرتفعا".

وأشار إلى أن شركته عرضت في منتدى "الجيش-2023" منتجات عالية التقنية للاستخدام اليومي، متابعا أن شركته تقوم حاليا بإنتاج مجموعات وطنية خاصة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا. ودقق: "ننتج منتجات معينة، عددا من المجموعات الخاصة للأشخاص المتواجدين في دونباس. هذا هو إجراء وطني يهدف إلى دعم جنودنا".

المصدر: تاس