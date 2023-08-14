بعد تراجع العملة الروسية إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.. ماذا ينتظر الروبل؟

طمأن البنك المركزي الروسي اليوم الاثنين، الأسواق حول الوضع المالي في البلاد في ظل تراجع العملة الروسية الملحوظ أمام العملات الرئيسية.

وقال المركزي الروسي، في بيان اليوم، إنه لا يوجد أي تهديد للاستقرار المالي بسبب انخفاض سعر صرف العملة الروسية.

وأشار إلى أن الروبل تراجع متأثرا بديناميكية التجارة الخارجية لروسيا، حيث انخفضت قيمة الصادرات تزامنا مع ارتفاع الاستيراد، أي زيادة الطلب على الدولار.

وأكد بنك روسيا (المركزي الروسي)، أن أيه قرارات سيتخذدها ستستهدف الوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف عند 4% في العام 2024.

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من جهتها توقعت إيلينا بيرمينوفا النائبة الأولى لرئيس لجنة الميزانية في مجلس الاتحاد الروسي انخفاض سعر صرف الدولار في نهاية الخريف المقبل، ورجحت النائبة الروسية عودة سعر الدولار إلى مستوى 70 روبلا.

وتشهد العملة الروسية تراجعا في الفترة الماضية في ظل ضغط من تراجع فائض الحساب الجاري، واليوم انخفضت العملة الروسية إلى 101 روبل للدولار وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2022.

فيما جرى تداول العملة الأوروبية اليورو فوق مستوى 110 روبلات للمرة الأولى أيضا منذ مارس 2022، بحسب بيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT + نوفوستي