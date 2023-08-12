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مصر تعلن استعدادها لوقف استيراد عربات السكك الحديد والحافلات من الخارج

مال وأعمال

مصر تعلن استعدادها لوقف استيراد عربات السكك الحديد والحافلات من الخارج
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أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير أن بلاده في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الحافلات من الخارج مرة أخرى.

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وأوضح وزير النقل في اجتماع عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني، حيث أوضح وزير النقل أن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الحافلات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأياد مصرية.

وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، حيث اعتادت القاهرة على استيراد عربات السكك الحديدية والحافلات من الخارج، وكان آخرها صفقة الـ1300 عربة من تحالف "ترانس ماش هولدينغ"، والتي تستمر في التسليم حتى الآن.

المصدر: RT

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