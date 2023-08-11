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الحكومة المصرية تعلق على دخول شحنات قمح فاسدة للبلاد

مال وأعمال

الحكومة المصرية تعلق على دخول شحنات قمح فاسدة للبلاد
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

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وأعلن المركز الإعلامي تواصله مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مشددة على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماما ومطابقة لكافة المواصفات القياسية.

وقالت الوزارة إن جميع الشحنات المستوردة تخضع للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مناشدة المصريين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

المصدر: الشروق المصرية

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