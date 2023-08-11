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ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير وكالة الطاقة الدولية

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير وكالة الطاقة الدولية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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عادت أسعار النفط للارتفاع في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام 2023 إلى "أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق".

وبحلول الساعة 13:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول عقود الخام الأمريكي عند 83.09 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.33% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول عقود مزيج "برنت" عند 86.70 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.35% عن سعر الإغلاق السابق.

ورفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط لـ2023 إلى "أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق" ليصل إلى 102.2 مليون برميل في اليوم.

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وذكرت الوكالة، التي تتخذ من باريس مركزا لها، أنه "من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بـ2.2 مليون برميل في اليوم بالمقارنة مع العام 2022 ليصل إلى 102.2 مليون برميل في اليوم في 2023".

وكانت أسعار النفط قد استهلت تعاملات اليوم على انخفاض في ظل تقييم المستثمرين الأوضاع في سوق الطاقة بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي بالولايات المتحدة.

المصدر: RT + بلومبرغ

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