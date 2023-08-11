نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2023
نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الثاني من 2023، بحسب تقديرات أولية، بنسبة 0.4% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس فصلي، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاء البريطاني.
وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات خبراء، الذين أشاروا إلى أن اقتصاد المملكة صعد على أساس سنوي بنسبة 0.2% في الربع الثاني، فيما جاءت النتيجة الفصلية (0.2%) متوافقة مع التوقعات.
ورغم ارتفاع الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2023، إلا أنه ما يزال دون مستواه في الربع الرابع من 2019، قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا.
وسجل قطاع الخدمات، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، نموا بنسبة 0.1% على أساس فصلي، بينما نما قطاع البناء بنسبة 0.3%.
كذلك أشار مكتب الإحصاء إلى ارتفاع حجم الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة في يونيو 2023 بنسبة 1.8% مقارنة بشهر مايو 2023.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.7%، فيما توقع محللون انخفاضه بنسبة 1.1%.
المصدر: برايم