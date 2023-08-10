وكلاء سيارات أوروبية يواصلون العمل في روسيا

أفادت منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي وبيان لمجموعة روسية تنشط في قطاع السيارات، بأن وكلاء "فولكس فاغن" و"أودي" و"سكودا" و"بنتلي" و"لامبورغيني" يواصلون العمل في روسيا.

وقالت مجموعة "AGR Automotive Group"، التي استحوذت على وكيل "فولكس فاغن" في روسيا في بيان اليوم: "يسعدنا أن نعلن أن مجموعة "فولكس فاغن روسيا" تواصل أنشطتها تحت العلامة الجديدة (AGR Automotive Group). كما يواصل وكلاء العلامات التجارية "أودي" و"سكودا" و"بنتلي" و"لامبورغيني" و"دوكاتي" العمل من أجلك!".

وجمدت شركات أوروبية لتصنيع السيارات عمل مصانعها في روسيا بعد فرض عقوبات واسعة على موسكو، فيما دفعت العقوبات عددا من الشركات العالمية الرئيسية إلى الانسحاب من السوق الروسية.

إقرأ المزيد

من جهتها أعلنت الحكومة الروسية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار في سوق السيارات، ومنها شراء أصول لشركات سيارات أوروبية في البلاد واستئناف صناعة السيارات عليها بعلامات تجارية جديدة.

وخير مثال على ذلك شراء أصول شركة "رينو" في العاصمة الروسية موسكو وإعادة إحياء صناعة سيارة "موسكوفيتش".

المصدر: نوفوستي