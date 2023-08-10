أسعار النفط تواصل الارتفاع و"برنت" يسجل أعلى مستوى منذ 27 يناير الماضي

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الخميس، وتجاوزت عقود "برنت" مستوى 88 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 27 يناير الماضي.

وبحلول الساعة 10:21 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.49% إلى 87.98 دولار للبرميل، وقبل ذلك بدقائق تم تداول العقود فوق مستوى 88 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ 27 يناير الماضي.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.50% إلى 84.80 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

المصدر: نوفوستي