أسعار "خام برنت" ترتفع إلى 87.55 دولارا للبرميل عند التسوية

سجلت أسعار نفط "خام برنت" مع نهاية جلسة يوم الأربعاء، ارتفاعا بـ1.6 بالمئة، بما يعادل 1.38 دولارا، محققة عند التسوية سعر 87.55 دولارا للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام تكساس ارتفاعا بنسبة 1.78%، أو ما يعادل 1.48 دولارا، محققة عند التسوية 84.40 دولارا للبرميل الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط ارتفعت بشكل ملحوظ منذ الخميس الماضي، بعد قرار السعودية الجديد، الذي طال خفض إنتاج النفط الطوعي.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت عن تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية تمديد جديد أو زيادة هذا الخفض في إطار دعم أسعار الخام.

المصدر: RT + وكالات