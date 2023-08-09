وزير الزراعة الروسي: أسعار المواد الغذائية مستقرة في روسيا

توقع وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، انخفاض أسعار اللحوم في روسيا حتى سبتمبر المقبل، وذلك بعد زيادة موسمية في الأسعار.

وردا على سؤال حول أسعار المواد الغذائية في روسيا، وخاصة اللحوم، قال: "سنشهد انخفاضا في الأسعار في المستقبل القريب، وسيحدث هذا في أواخر أغسطس - مطلع سبتمبر، بعد الأخذ في الاعتبار نمو الإنتاج. الوضع مستقر في سوق المواد الغذائية، وحجم إنتاجنا ينمو، بما في ذلك اللحوم. ما شهدناه هو زيادة طفيفة في الأسعار، في هذا الوقت من العام هناك دائما زيادة طفيفة في أسعار اللحوم".

وأكد مرة أخرى أن أسعار المواد الغذائية في السوق الروسية مستقرة، كما لا توجد أسباب لارتفاعها، حيث لا يوجد نقص أو عجز في المعروض، وقال: "نحن مكتفون ذاتيا بالكامل من هذا النوع من المنتجات".

المصدر: نوفوستي