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روسيا تزيد 11 مرة إمدادات الذهب الأسود إلى الهند

مال وأعمال

روسيا تزيد 11 مرة إمدادات الذهب الأسود إلى الهند
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت شحنات النفط من روسيا إلى الهند في الفترة من يناير إلى مايو 2023 بمقدار 11 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022 وبلغت قرابة 37 مليون طن.

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وجاء ذلك بحسب تقرير لصحيفة "فيدوموستي" استند لبيانات وزارة الصناعة والتجارة الهندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجم النفط الروسي المورد إلى الهند في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أكثر من الشحنات التي تم توريدها في العام الماضي ككل (33.4 مليون طن).

وتتصدر روسيا كبار موردي النفط إلى الهند، يليها في المرتبة الثانية العراق بإمدادات تبلغ 21.4 مليون طن، ومن ثم السعودية 17.5 مليون طن.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، كان ترتيب كبار موردي النفط كتالي: العراق 15.3 مليون طن، السعودية 10.4 مليون طن، الإمارات نحو 7 ملايين طن.

المصدر: "فيدوموستي"

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