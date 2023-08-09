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أنباء عن انفجار بمصنع زاغورسك للبصريات في مدينة سيرغييف بوساد بضواحي موسكو (فيديو)

انخفاض أسعار النفط بعد بيانات عن الخام الأمريكي

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط بعد بيانات عن الخام الأمريكي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء بعد بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت زيادة في مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:08 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 82.70 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.26% إلى 85.95 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأشار المعهد إلى أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 4.07 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وبيانات معهد البترول الأمريكي عبارة عن تقديرات لمخزونات الخام، وستصدر في وقت لاحق اليوم بيانات رسمية عن المخزونات الأمريكية.

المصدر: RT + بلومبرغ

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