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المركزي الروسي يعلن ارتفاع احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي

مال وأعمال

المركزي الروسي يعلن ارتفاع احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطيات البلاد من الذهب والعملة الأجنبية ارتفعت بنسبة 1.3% خلال شهر يوليو الماضي، وبلغت 589.966 مليار دولار.

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وقال المركزي الروسي في بيان اليوم الاثنين، إن احتياطيات البلاد صعدت بواقع 7.548 مليار دولار وبلغت حتى 1 أغسطس الجاري 589.966 مليار دولار.

وأشار إلى أن احتياطي الذهب صعد خلال الشهر الماضي بنسبة 2.01% إلى 145.783 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية هي أصول عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: تاس

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