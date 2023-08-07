موسكو والدوحة تعملان على مشاريع مشتركة قيمتها نحو ملياري دولار

أكد السفير الروسي لدى قطر دميتري دوغادكين أن موسكو والدوحة تعملان على مشاريع مشتركة تتجاوز قيمتها 160 مليار روبل.

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وقال دوغادكين في حديث لوكالة "نوفوستي": "تعاوننا في مجال الاستثمار آخذ في الاتساع، وجهاز قطر للاستثمار يستثمر في شركات روسية رائدة، وتتطور الشراكة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي بنجاح. وهناك عدد من المشاريع المشتركة تبلغ قيمتها أكثر من 160 مليار روبل، أي 7.2 مليار ريال قطري (ما يعادل نحو 2 مليار دولار) ".

وأشار إلى أنه في الربع الأول من عام 2023 بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا وقطر قرابة 70 مليون ريال قطري.

وأكد دوغادكين أن البلدين يعتبران التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية من المجالات الواعدة للتعاون، وفي المقام الأول تنفيذ مشروع ممر النقل الدولي "شمال - جنوب".

المصدر: "نوفوستي"