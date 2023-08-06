مصر.. ارتفاع قيمة الذهب المدرج بالاحتياطي الأجنبي لـ7.9 مليار دولار مع نهاية يوليو

قال البنك المركزي المصري إن قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي مع نهاية يوليو وصلت إلى 7.974 مليار دولار مقابل 7.738 مليار دولار بنهاية يونيو، بارتفاع بـ236 مليون دولار.

وقال البنك المركزي إن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي تراجعت إلى 26.530 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 27.044 مليار دولار بنهاية يونيو، بتراجع بقيمة 514 مليون دولار.

وأشار إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو 2023 مقابل 34.807 مليار في يونيو.

وفي 6 يونيو الماضي، أوضح البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل.

وفاجأ البنك المركزي المصري السوق المصرفية بقرار غير متوقع برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ما يعادل نسبة 1% على عمليات الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.

المصدر: "القاهرة 24"