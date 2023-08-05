مصر.. وزارة التموين تؤكد توفر السلع الأساسية وتكشف عن وضع الاحتياطي

أكدت وزارة التموين المصرية توفر السلع الأساسية بجميع المنافذ مع استمرار جهودها في تأمين المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، علي المصيلحي، أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي لـ6 أشهر.

وأكد المصيلحي استمرار جهود الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توفر السلع، حيث يتم ضخ 31 صنفا لصالح أصحاب البطاقات، البالغ عددهم 64 مليون مواطن، مقيدين على 23 مليون بطاقة.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، محمد عاطف، إن مخازن الشركة تؤمن احتياجات المنافذ من جميع السلع التي يحتاجها المواطنون.

المصدر: "القاهرة 24"