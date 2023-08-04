مصر.. البورصة تربح 5.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع
ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 5.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 1.184 تريليون جنيه بنسبة نمو مقدرة بـ0.4%، وفق ما ذكر موقع "صدى البلد".
وأوضح موقع "صدى البلد" أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، ارتفع بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 17451.44 نقطة خلال تعاملات الأسبوع.
كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3525.56 نقطة، فيما سجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموا بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5196.85 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموا بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 21129.86 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 5157.15 نقطة، حسب "صدى البلد".
المصدر: "صدى البلد"