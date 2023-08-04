"الفاو": حجم توريدات الحبوب من روسيا وأوكرانيا سيؤثر على أسعار الأغذية

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أن حجم توريدات الحبوب من روسيا وأوكرانيا سيؤثر على أسعار الأغذية في المستقبل القريب.

وأظهرت مؤشرات أسعار الأغذية التي تنشرها "الفاو" شهريا، أنها ارتفعت في يوليو بنسبة 1.3% عن مستوى الشهر السابق، بينما لا تزال أدنى من مستوياتها القصوى التي سجلت في 2022 بنسبة 11.8%.

وقال الخبير الاقتصادي في المنظمة، أوبالي غالكيتي أراتشيلادج، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، إن "تغيرات أسعار الأغذية خلال الأشهر القريبة القادمة ستعتمد إلى حد كبير على عدة عوامل".

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وأوضح أن العوامل الثلاثة الأكثر أهمية هي "إمكانية الوصول إلى توريدات الحبوب من منطقة البحر الأسود، وقبل كل شيء من أوكرانيا وروسيا. ومن المهم كذلك مدة سريان القيود على التصدير التي فرضتها الهند على صادرات الأرز من نوع يابونيكا".

وأشار كذلك إلى أن أسعار الأغذية ستتأثر بالتطورات الخاصة بظاهرة "إل نينيو" في المحيط الهادىء، التي حذر الخبراء من أنها قد تؤدي إلى أحوال طقس طارئة في الأشهر القادمة، بما فيها الجفاف والفيضانات والعواصف وموجات الحر.

المصدر: تاس