روسيا.. الكشف عن طائرة ركاب قادرة على الإقلاع من المدارج الترابية في مختلف الظروف الجوية (صور)

كشف مصنع "أورال" الروسي لصناعة الطائرات المدنية عن قرب إطلاقه طائرة "لادوغا" للركاب، القادرة على الإقلاع من مختلف المدرجات بما فيها الترابية المغطاة بالثلج، وبمختلف الظروف الجوية.

وذكر مصممو الطائرة أنها قادرة على الإقلاع والهبوط في مختلف الظروف الجوية والمناخية الصعبة، وتحمل 44 راكبا وتملك مقصورة فسيحة ومقاعد مريحة ورفوف أمتعة واسعة.

و"لادوغا" مزودة بمحركين TVRS-44 Ladoga، وطولها 22 مترا، وباع جناحها 26 مترا، وارتفاعها 8.32 متر، ووزنها الأقصى عند الإقلاع 17000 كغ.

ويصل مدى تحليقها إلى 2200 كم، والسرعة الاقتصادية 460 كم، والسرعة القصوى 480 كم.

وقادرة على التحليق على ارتفاع 7200 كم، فيما يبلغ عرض صالونها 2.60 متر، وارتفاع سقف صالونها 1.90 متر.

UZGA

المصدر: RT