الجيش المصري يجهز عددا كبيرا من الفنيين للعمل لإحداث طفرة في البلاد

احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية في مصر بتخرج الدفعة الثانية للفنيين العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية.

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وتضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية، بدءا من استقبال الدارسين، ومرورا بالتدريب التخصصي وفقا لأحدث الأساليب العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية في القوات المسلحة، ثم أعلنت بعد ذلك نتائج الدورة.

وتعمل مصر على تأهيل نخبة جديدة من العمال والفنيين للعمل في أهم قطاعات الدولة، وهي السكك الحديدية، ليتواكب عملهم مع التكنولوجيا الجديدة التي تحصل عليها مصر من العديد من الدول، من بينها روسيا، لمنع حوادث القطارات وإحداث طفرة كبيرة في هذا المجال.

المصدر: الشروق