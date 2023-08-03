ميزانية السعودية في الربع الثاني.. العجز يبلغ نحو 5.27 مليار ريال

كشفت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، أن عجز الميزانية بلغ نحو 5.27 مليار ريال، حيث وصلت المصروفات إلى 320.09 مليار ريال مقابل 314.82 مليار ريال من الإيرادات.

وأوضح التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الثاني من السنة المالية الحالية 1445/1444 هجرية (2023)، أن إيرادات الميزانية في النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 595.77 مليار ريال، مقارنة بمصروفات قيمتها 603.95 مليار ريال، كما بلغ صافي العجز لفترة 6 أشهر نحو 8.179 مليار ريال.

وأفاد التقرير بتحسن الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 32% لتبلغ قيمتها 135.08 مليار ريال مقارنة بإيرادات تقدر بنحو 102.34 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي 2023.

وتمت الإشارة إلى أن الإيرادات غير النفطية استحوذت على 43% من إجمالي الإيرادات، فيما بلغت قيمة الإيرادات النفطية نحو 179.74 مليار ريال، إذ تعادل 57% من إيرادات الدولة.

وبيّنت وزارة المالية أن الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية قفزت بنسبة 132.05% في الربع الثاني لتبلغ 16.68 مليار ريال، فيما كانت تبلغ نحو 7.19 مليار ريال في الربع الأول، في حين أن الضرائب المصنفة بـ"أخرى"، فقزت بنسبة 449.13% لتصل إلى 22.62 مليار ريال بعد أن كانت في الربع الأول لا تتجاوز 4.12 مليار ريال.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد مرور النصف الأول من العام الحالي، فإن العديد من القطاعات صرفت أكثر من الميزانية المعتمدة لها، إذ تم بذل أكثر من نصف الميزانية المعتمدة لقطاعات الإدارة العامة والأمن والمناطق الإدارية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والموارد الاقتصادية والتجهيزات الأساسية والنقل والبنود العامة، بينما صرف أقل من الميزانية المعتمدة للقطاعات العسكرية والخدمات البلدية.

وبالإضافة إلى ما سبق، أشارت وزارة المالية السعودية إلى أن عجز الميزانية الذي سجل في الربعين الأول والثاني تم تمويلهما من الدين الخارجي، حيث بلغ عجز الربع الأول نحو 2.91 مليار ريال والربع الثاني بقيمة 5.27 مليار ريال.

المصدر: "عكاظ"