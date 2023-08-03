المركزي الروسي يكشف عن شعار الروبل الرقمي

عرض المصرف المركزي الروسي اليوم الخميس شعار الروبل الرقمي، وذلك بعد إقرار الروبل الرقمي إلى جانب الروبل العادي والافتراضي في روسيا اعتبارا من أغسطس الجاري.

وجاء في بيان صدر عن المصرف: "وافق مجلس إدارة بنك روسيا على شعار العملة الرقمية الوطنية الروبل الرقمي الذي يمثل علامة الروبل ودائرة محيطة بها تكرر شكل الروبل وتشبه بعض الشيء شعار بنك روسيا. اللون الرئيسي للشعار أحمر قرمزي وأبيض على خلفية حمراء".

والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة إلى جانب الروبل العادي، على أن يحتفظ به البنك المركزي حصرا، ولا يمكن الادخار به أو فتح حساب به.

المصدر: نوفوستي