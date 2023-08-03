بوتين: على جميع المسؤولين الروس استخدام سيارات روسية الصنع (فيديو)

وجّه الرئيس فلاديمير بوتين باستخدام المؤسسات الحكومية السيارات روسية الصنع، مهيبا بجميع المسؤولين دعم تطوير علامات السيارات الوطنية، وإعطاء الأولوية في المشتريات للسيارات الروسية.

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وردا على طلبات الوزارات والهيئات الروسية التي تطلب الاستمرار في شراء السيارات أجنبية الصنع وحتى تصر عليه، قال بوتين خلال لقائه مع رؤساء عدد من المصانع اليوم الخميس: "قلت إنه يجب استبعاد ذلك، وعلى جميع المسؤولين في البلاد استخدام السيارات محلية الصنع".

وأضاف: "في بعض الحالات سيكون ذلك أقل بهرجا قياسا بالماضي، ولكن لا ضير في ذلك، بل على بيروقراطيتنا الرائعة أن تدرك ضرورة السعي لتطوير العلامات التجارية والسيارات الروسية وغيرها من الصناعات الوطنية، بما يخدم المنتج الوطني قبل كل شيء".

وأشار إلى أنه ليس من الضروري رفض الواردات بشكل عام، على أن تعطى الأولوية للمنتجين الوطنيين قبل كل شيء.

ودعا رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين مؤخرا إلى التركيز على صناعة السيارات المحلية في المشتريات العامة للدولة.

من جانبه أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف استعداد الوزارة لإعطاء الأولوية للماركات الروسية لدى شراء السيارات الحكومية.

المصدر: نوفوستي