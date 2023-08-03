 
مباشر

قبل أسابيع من إطلاقها.. الأسد يتفقد محطة كهرباء جديدة (صور)

مال وأعمال

قبل أسابيع من إطلاقها.. الأسد يتفقد محطة كهرباء جديدة (صور)
سانا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vsro

زار الرئيس السوري بشار الأسد المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء في مدينة بانياس السوري التي أصبحت في المراحل الأخيرة من إنشائها، حيث ستدخل الخدمة خلال الأسابيع القادمة.

ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية الأولية للمحطة إلى 24 ميغاواط، على أن ترتفع في المرحلة اللاحقة إلى 56 ميغاواط.

كما زار الرئيس الأسد الشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية التي أنشئت حديثا في اللاذقية بخطوط إنتاج متطورة لتصنيع اللواقط اللازمة لإنشاء منظومات الطاقة الشمسية.

وأكد الأسد أن كل زيادة مهما كانت صغيرة على مستوى إنتاج الكهرباء ستعطي انعكاسا مفيدا، وبنفس الوقت فإن الطاقة الشمسية مهمة جدا بالنسبة لنا كمحطات وعلى المستوى المنزلي أيضا.

قبل أسابيع من إطلاقها.. الأسد يتفقد محطة كهرباء جديدة (صور)
سانا

قبل أسابيع من إطلاقها.. الأسد يتفقد محطة كهرباء جديدة (صور)
سانا

قبل أسابيع من إطلاقها.. الأسد يتفقد محطة كهرباء جديدة (صور)
سانا

قبل أسابيع من إطلاقها.. الأسد يتفقد محطة كهرباء جديدة (صور)
سانا

قبل أسابيع من إطلاقها.. الأسد يتفقد محطة كهرباء جديدة (صور)
سانا

قبل أسابيع من إطلاقها.. الأسد يتفقد محطة كهرباء جديدة (صور)
سانا

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا