قبل أسابيع من إطلاقها.. الأسد يتفقد محطة كهرباء جديدة (صور)

زار الرئيس السوري بشار الأسد المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء في مدينة بانياس السوري التي أصبحت في المراحل الأخيرة من إنشائها، حيث ستدخل الخدمة خلال الأسابيع القادمة.

ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية الأولية للمحطة إلى 24 ميغاواط، على أن ترتفع في المرحلة اللاحقة إلى 56 ميغاواط.

كما زار الرئيس الأسد الشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية التي أنشئت حديثا في اللاذقية بخطوط إنتاج متطورة لتصنيع اللواقط اللازمة لإنشاء منظومات الطاقة الشمسية.

وأكد الأسد أن كل زيادة مهما كانت صغيرة على مستوى إنتاج الكهرباء ستعطي انعكاسا مفيدا، وبنفس الوقت فإن الطاقة الشمسية مهمة جدا بالنسبة لنا كمحطات وعلى المستوى المنزلي أيضا.

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المصدر: سانا