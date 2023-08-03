بوتين: القطاع الصناعي مستقر في روسيا ولا بد من زيادة الإنتاج

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقرار قطاع الصناعات في البلاد، مشيرا إلى أن معدّل التشغيل في القطاع الصناعي لا يزال عند مستوى 2021، ولن يسجل أي تراجع في فرص العمل.

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وجاء التصريح خلال اجتماع عقده بوتين اليوم الخميس مع رؤساء شركات التصنيع الروسية، حيث تم عرض انجازات ومؤشرات القطاع الصناعي في روسيا.

وأكد أن روسيا لن تتخلى عن الاستيراد لكن المكونات الأساسية يجب أن تعتمد على المنتج المحلي.

ولفت إلى أن نمو الإنتاج الصناعي في روسيا يتم تحقيقه بنسبة 66% بفضل النمو الذي تشهده الصناعات العسكرية والرديفة، وبنسبة 33% عبر نمو الاستهلاك.

كما حذر من تبعات نمو الأجور في القطاع الصناعي المرفود بنقص الكوادر وقال إنه سيكون لذلك تأثير ضار، مشيرا إلى أهمية زيادة إنتاجية العمل باستخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي بما يساعد روسيا في استغلال كوادرها على أكمل وجه.

وأشار إلى أنه تم الحفاظ بالكامل على حجم تمويل مشاريع البنية التحتية وبرنامج تحديث الإسكان والخدمات الاجتماعية في روسيا، على الرغم من زيادة الإنفاق على الدفاع.

المصدر: RT + تاس