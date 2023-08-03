الأردن.. سلطات العقبة تكشف حيثيات اجتماع مع مسؤول إسرائيلي
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نفت سلطات منطقة العقبة الاقتصادية في الأردن وجود أي خطط لتشييد منتجع سياحي مع الجانب الإسرائيلي.
وقالت السلطة إن الاجتماع الذي جمع نائب رئيس سلطة العقبة الخاصة بمسؤول إسرائيلي، تطرق لموضوع العمالة الأردنية بإيلات، وقضايا مشتركة تجمع الجانبين حسب اتفاقية السلام ودخول الإسرائيليين وعرب 48 للأردن عبر معبر وادي عربة.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، عن خطة لتطوير مثلث إيلات والعقبة وطابا، وتحويله إلى منتجع سياحي عالمي.
المصدر: "المملكة"