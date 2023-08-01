السعودية توافق على اتفاقية مع مصر بشأن الكهرباء

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

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وبحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية واس، اطلع مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة، على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز العلاقات والشراكات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المتبادلة، ويرسخ أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.

وانتهى المجلس إلى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة في وزارة الطاقة) وحكومة جمهورية مصر العربية (ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية