تراجع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأسرع معدل منذ عام 2009

انخفضت أسعار المنازل في المملكة المتحدة الشهر الماضي بأسرع معدل سنوي منذ 14 عاما، وسط ارتفاع أسعار الفائدة مما يعيق قدرة الأفراد على شراء عقار برهن عقاري.

وأفادت جمعية البناء الوطنية بأن الأسعار انخفضت بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ يوليو 2009 عندما كان الاقتصاد العالمي وسط الأزمة المالية، بالمقارنة مع انخفاض في الأسعار السنوية بنسبة 3.5٪ في يونيو.

ويبلغ سعر المنزل النموذجي الآن 260 ألف جنيه إسترليني (333 ألف دولار أمريكي)، أي أقل بنسبة 4.5 ٪ من الذروة التي تم الوصول إليها في أغسطس الماضي. وانخفضت الأسعار بنسبة 0.2٪ في يوليو عن الشهر السابق.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 13 مرة متتالية منذ ديسمبر 2021 في محاولة للحد من التضخم المرتفع. ومن المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس من 5٪ إلى 5.25٪.

وقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع حاد في تكلفة الرهن العقاري خلال الأشهر الأخيرة، مما يجعل إمكانية شراء منزل أمرا لا يمكن تحمله بالنسبة لكثير من الناس.

المصدر: "الغارديان"