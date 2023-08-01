بورصة موسكو تصعد إلى أعلى مستوى في أكثر من عام

صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX، اليوم الثلاثاء، وتجاوز مستوى 3100 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ 22 فبراير 2023.

وبحلول الساعة 14:08 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX بنسبة 0.89% إلى 3100.76 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد صعد في عام بنسبة 50%.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.62% إلى 1063.96 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات، صعد سعر صرف الدولار بواقع 22 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 91.82 روبل، وجاء ذلك خلافا لليورو الذي تراجع بواقع 8 كوبيكات إلى 100.70 روبل.

المصدر: RT