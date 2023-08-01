انخفاض أسعار النفط بعد مكاسب شهرية كبيرة

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك بعد أن سجلت أسعار الذهب الأسود في يوليو أكبر مكاسب شهرية منذ مطلع العام 2022.

ويتم تداول النفط بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، وبلغت العقود الآجلة لخام "برنت" بحلول الساعة 07:02 بتوقيت موسكو مستوى 85.25 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.2% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 81.64 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.2% أيضا، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ