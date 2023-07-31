الذهب الأسود يسجل مكاسب شهرية هي الأكبر في عام

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وجرى تداول خام "برنت" بالقرب من مستوى 85 دولارا للبرميل، ورغم الانخفاض تتجه الأسعار نحو تسجيل أفضل مكاسب شهرية في أكثر من عام.

وبحلول الساعة 09:51 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.17% إلى 80.44 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.31% إلى 84.73 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ