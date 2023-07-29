 
مباشر

رئيس غينيا بيساو: نرغب بمشاركة "لوك أويل" الروسية في إنتاج النفط في بلادنا

مال وأعمال

رئيس غينيا بيساو: نرغب بمشاركة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrsx

قال أومارو سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو إن بلاده ترغب في مشاركة أكبر لشركة "لوك أويل" الروسية في قطاع النفط في هذه الدولة الإفريقية.

وأشار سيسوكو إمبالو إلى أن شركة "لوك أويل"، تعمل في الوقت الراهن في التنقيب عن النفط في بلاده.

وأضاف في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نود أن تروج الحكومة الروسية لمشاركة أكثر فاعلية لهذه الشركة في مجال إنتاج النفط".

إقرأ المزيد
بوتين: العلاقات بين روسيا وجنوب إفريقيا استراتيجية وتزداد عمقا
بوتين: العلاقات بين روسيا وجنوب إفريقيا استراتيجية وتزداد عمقا

ونوه رئيس رئيس غينيا بيساو بالطبيعة الودية والمتميزة لعلاقات بلاده مع روسيا.

وقال: "يمكنكم الاعتماد علينا كشريك موثوق به، فنحن لسنا مجرد أصدقاء، نحن إخوة".

وتابع أومارو سيسوكو إمبالو القول، إن غينيا بيساو لن تنسى أبدا دعم الشعب السوفيتي في نضالها من أجل الاستقلال.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين أمام القادة الأفارقة: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ومتضامنون نحو عالم متعدد الأقطاب