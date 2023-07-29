رئيس غينيا بيساو: نرغب بمشاركة "لوك أويل" الروسية في إنتاج النفط في بلادنا

قال أومارو سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو إن بلاده ترغب في مشاركة أكبر لشركة "لوك أويل" الروسية في قطاع النفط في هذه الدولة الإفريقية.

وأشار سيسوكو إمبالو إلى أن شركة "لوك أويل"، تعمل في الوقت الراهن في التنقيب عن النفط في بلاده.

وأضاف في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نود أن تروج الحكومة الروسية لمشاركة أكثر فاعلية لهذه الشركة في مجال إنتاج النفط".

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ونوه رئيس رئيس غينيا بيساو بالطبيعة الودية والمتميزة لعلاقات بلاده مع روسيا.

وقال: "يمكنكم الاعتماد علينا كشريك موثوق به، فنحن لسنا مجرد أصدقاء، نحن إخوة".

وتابع أومارو سيسوكو إمبالو القول، إن غينيا بيساو لن تنسى أبدا دعم الشعب السوفيتي في نضالها من أجل الاستقلال.

المصدر: نوفوستي