قمة "روسيا - إفريقيا".. إطلاق منصة أعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، تاتيانا غفيلافا، إطلاق منصة تكنولوجيا تجريبية لتطوير الأعمال MENA.ONLINE (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

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وجاء التصريح في جلسة نقاش في إطار قمة "روسيا - إفريقيا" المنعقدة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بحضور قادة ومسؤولين كبار من الدول الإفريقية.

وبحسب المسؤولة فإن المنصة عبارة عن مساحة أعمال رقمية تجمع ممثلي الأعمال من مختلف البلدان من أجل توسيع الاتصالات وتوسيع فرص الأعمال خارج بلدهم.

وأمس انطلقت النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة بطرسبورغ الروسية، وتأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

مجلس الأعمال الروسي العربي

مجلس الأعمال الروسي العربي

مجلس الأعمال الروسي العربي

المصدر: RT