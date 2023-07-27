الفن الإفريقي يظهر في عاصمة الشمال الروسي

عرض في إطار قمة "روسيا - إفريقيا"، المنعقدة في سان بطرسبورغ الروسية هذه الأيام، معرض للوحات فنانين روس وأفارقة.

ويجسد معرض الصور العلاقات التاريخية بين روسيا ودول القارة السمراء، من خلال ربط الحضارات وتبادل التعليم والثقافة، حيث أن العديد من الطلاب من إفريقيا درسوا ويدرسون في الجامعات الروسية.

RT

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معرض لشعوب روسيا في جناح "غازبروم"

عرضت شركة "غازبروم" الروسية في جناحها في القمة متحفا يتضمن تماثيل بالألبسة التقليدية عن شعوب روسيا، وذلك في مثال على تنوع وتلاحم الشعوب في روسيا.

RT

RT

RT

وانطلقت اليوم النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة بطرسبورغ الروسية، وتأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

ويهدف المنتدى لتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى البعيد.

المصدر: RT