مشاركة فاعلة للجزائر في قمة "روسيا - إفريقيا"

تشارك الجزائر في قمة "روسيا - إفريقيا"، التي انطلقت اليوم الخميس في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بجناح واسع حيث تعرض مجموعة من المنتجات والسلع الجزائرية.

وتتطلع شركات جزائرية لدخول السوق الروسية الواعدة، وخاصة بعد خروج شركات غربية منها، ويرى خبراء أن هناك مجالات عدة للتعاون وزيادة التبادل التجاري بين روسيا والجزائر.

ولدى البلدين إمكانات وآفاق واسعة للتعاون، ولاسيما في مجالات السياحة والمنتجات الزراعية والطاقة.

وانطلقت اليوم النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة بطرسبورغ الروسية، وتأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

ويهدف المنتدى لتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل، فيما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق، وعقد ورشات عمل في إطار المنتدى.

وتتمتع روسيا بعلاقات وطيدة مع الدول الإفريقية في ظل حضور لافت للشركات الروسية الكبرى في السوق الإفريقية، وبينها شركة "روسآتوم" التي تنفذ مشروع الضبعة النووي في مصر، أول محطة كهروذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في إفريقيا.

وتشمل فعاليات المنتدى الاقتصادي الإنساني "روسيا - إفريقيا" عدة محاور من أبرزها، الاقتصاد العالمي الجديد، الذي سيركز على توسيع نطاق التعاون بين قطاعي الأعمال الروسي والإفريقي والأمن والعلوم والتكنولوجيا.

المصدر: RT