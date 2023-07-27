وزير الطاقة الروسي: نتوقع إنتاج 515 مليون طن من النفط هذه السنة

أعلن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، أن روسيا تخطط لإنتاج 515 مليون طن من النفط في العام الجاري.

وقال شولغينوف في حديث لوكالة "تاس" قبيل قمة "روسيا - إفريقيا"، يوم الأربعاء، إن "إنتاج النفط سيبلغ، كما نعتقد، نحو 515 مليون طن، لكن المعدل الإجمالي سيعتمد على القرارات في إطار أوبك+".

وبلغ حجم إنتاج النفط في روسيا في عام 2022 الماضي 535 مليون طن، ما يزيد عن معدل العام السابق له بنسبة 2%.

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وفي مارس، بدأت روسيا بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا عن معدلات فبراير. ومددت فترة الخفض حتى يوليو ثم حتى نهاية 2023. وبعد اجتماع "أوبك+" في فيينا يوم 4 يونيو، تقرر تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2024.

وقررت روسيا كذلك تقليص التوريدات إلى السوق الدولية بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل.

المصدر: تاس