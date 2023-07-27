بنك مصري يطرح شهادة ادخار بفائدة ضخمة وغير مسبوقة

طرح البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر شهادة ادخار بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بعائد 40% من قيمة الشهادة مدفوعا مقدما، وبحد أدنى 5000 جنيه، ومضاعفات الألف جنيه بدون حد أقصى.

إقرأ المزيد

وقال البنك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الشهادة لا يمكن كسرها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط، ويكون معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدما على النحو التالي، إذا تم كسرها بعد 6 أشهر يتم خصم 95% من قيمة الفائدة، وفي السنة الثانية يتم خصم 63% من قيمة الفائدة، أما في السنة الثالثة فيتم خصم 28% من قيمة الفائدة".

وقبل يومين، طرح البنك الأهلي المصري شهادتي ادخار بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي مقدر بـ9%، حيث يصرف مقدما بما يعادله بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، كما لا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار وعائد سنوي بـ7%؜، يصرف ربع سنويا بالدولار.

كما يجوز الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري، بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه، وبعائد أقل بـ2.25% من سعر إقراض البنك المركزي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية