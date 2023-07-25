 
مباشر

هل أوشكت البنوك المصرية على الإفلاس؟

مال وأعمال

هل أوشكت البنوك المصرية على الإفلاس؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vr2b

نفى يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، صحة ما يتردد حول إفلاس البنوك قريبا.

إقرأ المزيد
جهاز تابع للجيش المصري يستحوذ على 20% من شركة طاقة عربية
جهاز تابع للجيش المصري يستحوذ على 20% من شركة طاقة عربية

وقال أبو الفتوح معلقا على ما تردد بأن البنوك معرضة للإفلاس: "دائما نسمع هذا الحديث منذ 20 عاما، والعملاء لم يصدقوا هذا الكلام. هناك ثقة في الاقتصاد المصري والودائع المصرية"، كما أشار إلى أن الودائع في البنوك ارتفعت من 6 تريليونات إلى 9.5 تريليون جنيه.

وقال المصدر نفسه إن البنك طرح شهادتي ادخار بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، وبسعر عائد 7% و9%، مشيرا إلى أنها باقة من الخدمات للعملاء.

وشرح أبوالفتوح خلال مداخلة تليفزيونية، الثلاثاء: "بالنسبة للشهادة الدولارية الأولى 7% يأخذ المواطن الفائدة كل 3 أشهر، ومن حق صاحب الشهادة أن يقترض بالجنيه المصري بحد أقصى 50% من قيمة الشهادة".

ونوه نائب رئيس البنك الأهلي بأن الشهادة الدولارية الثانية مقدرة بـ9%، حيث يصرف العائد بنسبة 27%، كما لفت إلى أنها تولد أموالا تستطيع شراء عقار أو استثمارها في شهادة أخرى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا