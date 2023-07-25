مصر.. قرار بشأن إيداع الدولار في البنوك لأول مرة

أكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيي أبو الفتوح، أنه يمكن للمصريين شراء الشهادات الدولارية، دون سؤالهم عن مصدر هذه الأموال.

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وقال رئيس البنك الأهلي: "لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين".

وقبل ساعات من بدء العمل في البنك الأهلي بمختلف فروعه بجميع المحافظات، تصدرت تصريحات نائب رئيس البنك الأهلي، يحيي أبوالفتوح، عن الشهادات الدولارية محركات البحث، وذلك عقب طرح البنك الأهلي شهادات بعائد 7 و9%، على مدة 3 سنوات.

وجاءت تصريحات نائب رئيس البنك الأهلي، يحيي أبوالفتوح، عن الشهادات الدولارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، حيث قال إن طرح الشهادات الدولارية "الأهلي بلس، وفورا" بعائد فوري يصل إلى 27%، بغية توفير العملة الصعبة التي يخزنها العديد من العملاء في المنازل.

وقال أيضا إنه يمكن للمواطنين كسر الشهادات الدولارية بعد مرور 6 أشهر.

وتابع نائب رئيس البنك الأهلي: "هناك أكثر من 4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي"، لافتًا إلى أن البنك الأهلي أتاح قرضا شخصيا بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج، والحد الأدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه.

وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك الأهلي أعطى 18 مليار جنيه قروضا للتمويل العقاري، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعا في ودائع البنوك من 6 تريليونات إلى 9.5 تريليون جينه.

ولفت يحيي أبوالفتوح إلى أن البنك الأهلي نجح في جمع 3.5 مليار دولار من الشهادات الادخارية الدولارية ذات العائد الشهري 5.25% شهريا التي تم طرحها خلال الفترة الماضية.

وزف نائب رئيس البنك الأهلي خبرا سارا للمصريين المقيمين في الخارج، حيث سيتم فتح ميزة جديدة عبر البنك الأهلي يمكن لهم المشاركة فيها، مؤكدًا أن هذه الميزة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية