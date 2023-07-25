رئيس اتحاد بنوك مصر: سنتجاوز أزمة وجود سعرين للدولار

كشف محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، تفاصيل طرح البنوك لشهادات دولارية بقيمة 7% وشهادات 9%.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، أوضح محمد الأتربي قائلا: "الشهادة الدولارية 7% في العام للعاملين بالخارج والداخل، لو وضع المواطن 100 ألف دولار لمدة 3 سنوات هيأخذ الفائدة كل 3 أشهر، ومن حق صاحب الشهادة أن يقترض بالجنيه المصري بحد أقصى 50%، لكن هناك شرط أن نعرف أين سيصرف القرض.. هل في شراء سيارة أو شقة؟"

وتابع الأتربي: "الشهادة مطروحة للمصريين في الداخل والخارج، وهناك منتجات مخصصة للعاملين في الخارج، إذ تم فتح قروض للعاملين بالخارج بضمان رواتبهم بالخارج ويصرف بالجنيه المصري بحد أقصى 3 ملايين جنيه".

وتطرف إلى الإقبال المتوقع على الشهادات قائلا: "مرهون بثقة المواطن في الاقتصاد القومي وفي برنامج الإصلاح، وبرنامج الطروحات والحكومة بدأت في هذا الاتجاه.. لم يتم تحديد موعد وقف الشهادات الدولارية، وهي مغرية جدا، وأهم حاجة الناس تثق في الجهاز المصرفي، خاصة أن هناك مؤسسات بدأت تتحدث عن تحسن في السياحة والاستثمار في مصر".

وأكد محمد الأتربي أن "البنوك المصرية مركزها قوي، ومسألة وجود سعرين للدولار ستختفي قريبا تماما، كما استطعنا القضاء على نفس الأزمة في عام 2016".

وأطلق بنك مصر شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق لـ26 يوليو 2023.

المصدر: "المصري اليوم"