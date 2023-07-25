جهاز تابع للجيش المصري يستحوذ على 20% من شركة طاقة عربية

استحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري على 20% من أسهم شركة طاقة عربية بقيمة 1.6 مليار جنيه.

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وتم تنفيذ الصفقة بجلسة أمس من خلال بيع شركة "سيلفرستون كابيتال" 20% من أسهمها بالشركة بسعر 6.02 جنيه، لتنخفض حصة ملكيتها بعد تنفيد الصفقة إلى 29% مقابل 49% قبل الصفقة.

يشار إلى بدء التداول على سهم "طاقة عربية"، في البورصة المصرية اعتبارا 10 يوليو الحالي.

وكانت البورصة المصرية وافقت على قيد أسهم شركة "طاقة عربية" برأسمال مُصدر 676.2 مليون جنيه، موزع على 1.35 مليار سهم بقيمة إسمية 0.5 جنيه للسهم.

وتأسست الشركة عام 2006، وهي إحدى شركات مجموعة القلعة للاستثمارات المالية، وتعمل في قطاع توزيع الطاقة في مصر، ويتبعها 4 شركات هم "طاقة غاز" و"طاقة للكهرباء"، و"طاقة لتسويق المنتجات البترولية، و"طاقة للمياه".

المصدر: وسائل إعلام مصرية