بورصات آسيوية تسير على خطى "وول ستريت" بعد وعد صيني

شهدت مؤشرات أسواق المال الآسيوية ارتفاعا اليوم الثلاثاء على وقع خطى "وول ستريت"، مدعومة بإعلان الصين عن المزيد من التدابير لتعزيز النمو الاقتصادي.

وارتفعت مؤشرات شنغهاي وهونغ كونغ وسيؤل وسيدني، فيما هبطت مؤشر بورصة طوكيو، وسط ارتفاع أسعار النفط.

ووعدت بكين أمس الاثنين باتخاذ إجراءات لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي البطيء عبر دعم مبيعات العقارات وغيرها من القطاعات المتعثرة.

وقال أندرو ماكافيري من مؤسسة "فيديليتي إنترناشونال" في تقرير إن أي تحفيز "من غير المرجح أن يكون ذا أهمية تذكر، في الوقت الذي تتخذ فيه بكين نهجا تدريجيا وهادفا".

وارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 2 بالمائة إلى 3226.95 نقطة، وارتفع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 3.2 بالمائة إلى 19268.04 نقطة.

وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.4 بالمائة يوم الاثنين، قبل اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) هذا الأسبوع.

ويتوقع خبراء البورصات أن يعلن الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء عن زيادة أخرى في سعر الإقراض القياسي، إلى أعلى مستوى خلال 22 عاما. لكنهم يأملون أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة لهذا العام بعد تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود.

المصدر: أ ب